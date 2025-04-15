شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة ”اقتصاد الوقود“.. 21 شركة مهددة بمنع توريد مركباتها للمملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت معلومات حديثة، تم تعميمها عبر غرفة الشرقية بناءً على خطاب وارد من اتحاد الغرف السعودية، أن وزارة التجارة قد أفادت بأن 21 شركة من الشركات المصنعة للمركبات لم تلتزم بتقديم خطط توريدها للمملكة لعام 2025م خلال الإطار الزمني المحدد.
ويأتي هذا الإجراء ضمن متطلبات المواصفة القياسية السعودية رقم «2864/2022» الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود «SAUDI CAFE» للمركبات الخفيفة للفترة «2024-2028م».
وتفصيلاً، وبحسب الخطاب الصادر عن الوزارة والمبني على مخاطبة سابقة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة «ساسو»، فإن المواصفة القياسية تنص بوضوح في بندها رقم «6-1-1-2» على وجوب قيام الشركات المصنعة للمركبات بتقديم خطة لتوريد مركباتها لكل دورة تطبيق قادمة إلى وزارة التجارة، وذلك قبل بدء الدورة بثلاثة أشهر على الأقل.
وشددت الوزارة، وفقاً لما نقله اتحاد الغرف، على تبعات عدم الالتزام بهذا الشرط، حيث ينص البند رقم «6-1-1-5» من ذات المواصفة على أنه في حال عدم تقدم الشركة المصنعة بخطة التوريد خلال الفترة المسموح بها,
وقالت "لن يُسمح لها بتوريد المركبات إلى المملكة العربية السعودية إلى حين تقديم الخطة للمراجعة والموافقة عليها من جانب وزارة التجارة «أو من تفوضه بذلك، مثل المركز السعودي لكفاءة الطاقة أو لجنة اقتصاد الوقود»".
وأكدت على أن الشركة المصنعة المعنية ستكون مسؤولة بشكل كامل عن أي تأخير قد يطرأ على نشاطاتها التجارية داخل المملكة نتيجة لذلك.
وفي ضوء عدم التزام 21 شركة بهذا المطلب الهام لخطة عام 2025، حث اتحاد الغرف السعودية، عبر تعميمه للغرف التجارية ومنها غرفة الشرقية، الشركات المصنعة المعنية على ضرورة الالتزام بتقديم خطط التوريد المطلوبة في أسرع وقت، وذلك بهدف تنسيق الجهود مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وضمان استمرارية أعمالها في السوق السعودي دون انقطاع.
ويأتي هذا الإجراء ضمن متطلبات المواصفة القياسية السعودية رقم «2864/2022» الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود «SAUDI CAFE» للمركبات الخفيفة للفترة «2024-2028م».
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خطط التوريد
وتفصيلاً، وبحسب الخطاب الصادر عن الوزارة والمبني على مخاطبة سابقة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة «ساسو»، فإن المواصفة القياسية تنص بوضوح في بندها رقم «6-1-1-2» على وجوب قيام الشركات المصنعة للمركبات بتقديم خطة لتوريد مركباتها لكل دورة تطبيق قادمة إلى وزارة التجارة، وذلك قبل بدء الدورة بثلاثة أشهر على الأقل.
وشددت الوزارة، وفقاً لما نقله اتحاد الغرف، على تبعات عدم الالتزام بهذا الشرط، حيث ينص البند رقم «6-1-1-5» من ذات المواصفة على أنه في حال عدم تقدم الشركة المصنعة بخطة التوريد خلال الفترة المسموح بها,
وقالت "لن يُسمح لها بتوريد المركبات إلى المملكة العربية السعودية إلى حين تقديم الخطة للمراجعة والموافقة عليها من جانب وزارة التجارة «أو من تفوضه بذلك، مثل المركز السعودي لكفاءة الطاقة أو لجنة اقتصاد الوقود»".
وأكدت على أن الشركة المصنعة المعنية ستكون مسؤولة بشكل كامل عن أي تأخير قد يطرأ على نشاطاتها التجارية داخل المملكة نتيجة لذلك.
تنسيق الجهود
وفي ضوء عدم التزام 21 شركة بهذا المطلب الهام لخطة عام 2025، حث اتحاد الغرف السعودية، عبر تعميمه للغرف التجارية ومنها غرفة الشرقية، الشركات المصنعة المعنية على ضرورة الالتزام بتقديم خطط التوريد المطلوبة في أسرع وقت، وذلك بهدف تنسيق الجهود مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وضمان استمرارية أعمالها في السوق السعودي دون انقطاع.