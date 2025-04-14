الاقتصاد

أسعار العملات.. الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو

0 نشر
واس- لندن 0 تبليغ

أسعار العملات.. الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3180 دولار أمريكي، بارتفاع 0.76 %، فيما زاد مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1587 يورو بنسبة 0.64 %.

البورصة البريطانية

كما أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 2.12%.
وحقق المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 169.02 نقطة، ليصل عند مستوى 8133.20 نقطة.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا