شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3180 دولار أمريكي، بارتفاع 0.76 %، فيما زاد مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1587 يورو بنسبة 0.64 %. البورصة البريطانية كما أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 2.12%.

وحقق المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 169.02 نقطة، ليصل عند مستوى 8133.20 نقطة.