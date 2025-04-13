شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الخميس باستثناء هبوط "البنوك" وحيدًا والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 3.4%، أعقبه قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.9%، 2.6%، على التوالي، يليهما قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والموارد الأساسية بنسبة 1.9%، 1.8%، على التوالي، وصعد قطاعا العقارات، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.4%.

وقفز قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.1%، وزادت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، ومواد البناء، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.9%، 0.8%، 0.7%، 0.6%، على الترتيب، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.1%، فيما تراجع قطاع البنوك وحيدًا بنسبة 1.6%.

كما ارتفع قطاعا الموارد الأساسية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.9%، 1.8%، على الترتيب، ثم قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات المالية غير المصرفية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.5%، 1.4%، 1.3%، على الترتيب، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.5%، فيما تراجع قطاع الخدمات التعليمية وحيدًا بنسبة 0.5%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.197 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 97.9 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.76% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.98%، والعرب على 5.26%، واستحوذت المؤسسات على 15.5% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.49%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 81.6 مليون جنيه، 24.3 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 82.5 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 194.7 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 31174 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 38867 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 13834 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 8930 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 12293 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 3220 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.50% ليغلق عند مستوى 11353 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1976 نقطة.