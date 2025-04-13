شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 13 أبريل 2025 فى الإمارات.. عيار 18 بـ297 درهمًا والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب اليوم فى الامارات ارتفاعا ملحوظا، حيث وصل عيار 24 لسعر 390 درهما مقارنة بسعر أمس الذى وصل لـ 387.25 درهم ويأتي ذلك في ظل متابعة السوق المحلية للعوامل الاقتصادية العالمية التي تؤثر على المعدن النفيس. وفقا لآخر التحديثات.

سعر الذهب في الإمارات

عيار 24 سجل 390.00 درهما

عيار 22 سجل 361.25 درهم

عيار 21 سجل 346.25 درهم

عيار 18 سجل 297.00 درهم

عيار 14 سجل 229.75 درهم

عيار 12 سجل 196.75 درهم

الأونصة 12130.25 درهم

الجنيه الذهب 2770.00 درهما

الأونصة بالدولار 3237.34 دولار



وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر يوم الجمعة الماضى إلى أنه قد يقدم إعفاءات من التعريفة الجمركية الشاملة البالغة 10% على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، لكنه أكد مجدداً أن هذا المعدل يمثل أساساً ثابتاً في مفاوضات التجارة المقبلة.

وكان ترامب قد اعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية، وفرض رسوم جمركية على دول مختارة تعادل حوالي نصف الرسوم التي تفرضها على السلع الأمريكية.



وشهدت أسعار الذهب العالمية تحركات حادة بين الارتفاع والانخفاض، متأثرة بالتغيرات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية. ومع استمرار التقلبات في الأسواق المالية، يظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين، وسط توقعات بمزيد من التغييرات في العام المقبل، وفقًا للظروف الاقتصادية والسياسات النقدية العالمية."