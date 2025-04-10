شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 10-4 - 2025.. وفقا لآخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس فى مصر وفقا لآخر التحديثات ، حيث وصل عيار 21 سعر 4490 جنيها، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في السوق الذهب العالمي، بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5131 جنيهاً

- عيار 21: 4490 جنيهًا

- عيار 18: 3849 جنيهًا

- عيار 14: 2993 جنيهًا.

- الجنيه الذهب 35920 جنيها

ارتفع الذهب بأكثر من 1% خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الخميس، مع تدفق المستثمرين نحو المعدن النفيس كملاذ آمن بعد أن رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الصين، أكبر مستهلك للمعادن، ما أدى إلى تصعيد الحرب التجارية المشتعلة بالفعل، رغم التجميد المؤقت للرسوم الجمركية على دول أخرى لمدة 90 يومًا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الأربعاء عزمه رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 125% بدلاً من 104%. وتخوض أكبر اقتصادين في العالم سلسلة متبادلة من فرض الرسوم خلال الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، قرر ترامب خفض الرسوم الثقيلة مؤقتًا التي فرضها مؤخرًا على عدد من الدول.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميا.