شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قوى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات.. ورأس المال يربح 42 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط، وربح رأس المال السوقي 42 مليار جنيه بعد مرور ربع ساعة من بدء جلسة التداول.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 30683 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.19% ليصل إلى مستوى 38304 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.05% ليصل إلى مستوى 13620 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.63% ليصل إلى مستوى 8722 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.68% ليصل إلى مستوى 12104 نقطة.