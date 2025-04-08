شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر كبيرة فى سعر الذهب بمصر والبورصة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات سوق الذهب تطورات سعر الذهب فى مصر، عقب تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 7 أبريل 2025 بأكثر من 55 جنيها.



وهبط سعر جرام الذهب بقيمة وصلت إلى 35 جنيهًا خلال التداولات المسائية فقط مقارنة بأسعار الصباح، بعد هبوط الأونصة عند 2970 دولاراً.



أسعار الذهب اليوم

-عيار 24 يسجل 4988.57 جنيهًا

-عيار 21 يسجل 4365.00 جنيهًا

عيار 18 يسجل 3741 جنيها

عيار 14 يسجل 2911 جنيهًا

الجنيه الذهب 34880 جنيها.

خسائر سوق الذهب



خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب بنسبة 1.5% لينخفض يوم الجمعة الماضية بأكثر من 3% وذلك بالرغم من تسجيله أعلى مستوى تاريخي عند 3167 دولار للأونصة.



كان السبب الرئيسي في انخفاض أسعار الذهب هو الخسائر الكبيرة التي تكبدتها أسواق الأسهم العالمية، والتي دفعت المستثمرين حول العالم إلى بيع الذهب وغيره من السلع بهدف تغطية الخسائر في الأسواق الأخرى وعلى رأسها خسائر أسواق الأسهم.



جاءت هذه المخاوف بعد اعلان الرئيس الأمريكي عن موجة جديدة من الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10% طالت جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لتصل إلى 49% على سلع بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي.



أدى هذا إلى خسارة ما يقرب من 6 تريليونات دولار من قيمة الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي، وتسبب في انخفاض مؤشر نيكي الياباني بنحو 9% اليوم الاثنين. حيث أثارت هذه الخطوة قلق الأسواق العالمية لترد الصين بفرض رسوم جمركية بنسبة 34% على مجموعة واسعة من الواردات الأمريكية، وأبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لرد منسق. لتؤجج الحرب التجارية المتصاعدة المخاوف من تباطؤ حاد في النمو العالمي.



رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لركود اقتصادي في عام 2025 إلى 45% مقارنة بـ 35% قبل أسبوع واحد فقط، بينما رفع بنك جي بي مورغان تقديراته لاحتمالية حدوث ركود عالمي هذا العام إلى 60% مقارنة بـ 40% سابقًا.



واليوم قام الذهب بتقليص بعض خسائره بدعم من استمرار ضعف الدولار الأمريكي، وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث كان انخفاض الذهب أقل بكثير مقارنةً بالأسواق المالية الأخرى، حيث تمكن الذهب من الاستمرار في التداول فوق المستوى 3000 دولار للأونصة حتى الآن.