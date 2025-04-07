شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 7-4-2025 عيار 21 بدون مصنعية بـ 4365 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، حيث تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر



أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 4988.57 جنيه

عيار 21 : 4365.00 جنيهًا

عيار 18: 3741.43 جنيه

عيار 14: 2910.00 جنيهات

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً



