شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «فاد العالمية» يوصي بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 5 ريالات، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 50%.

وأوضحت أن بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والتي سيعلن عن موعد انعقادها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.

ونوهت بإعلان تاريخ التوزيع لاحقا. الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة فاد العالمية، اليوم، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع 6 ملايين ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1.2 مليون سهم.وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 5 ريالات، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 50%.وأوضحت أن بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والتي سيعلن عن موعد انعقادها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.ونوهت بإعلان تاريخ التوزيع لاحقا.