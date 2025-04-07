شكرا لقرائتكم خبر عن «الحفر العربية»: إضافة منصة خدمات بحرية بـ260 مليون ريال لأسطول الشركة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الحفر العربية إضافة منصة خدمات بحرية ذاتية الرفع إلى أسطولها لتعزيز خدمات الحفر البحري.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الشركة أتمت، أمس، شراء منصة خدمات بحرية جديدة ذاتية الرفع بقيمة تقريبية قدرها 260 مليون ريال تشمل تكلفة التعديلات والنقل.
وأضافت أن طريقة تمويل الصفقة من مصادر تمويل داخلية للشركة، مشيرة إلى أن مع هذه الإضافة، يصل إجمالي أسطول شركة الحفر العربية إلى 62، ويتألف من 49 منصة برية، 11 منصة بحرية، ومنصتي خدمات بحرية ذاتية الرفع.
وبحسب الشركة، ستلعب منصة الخدمات الجديدة دورًا محوريًا في دعم قدرة شركة الحفر العربية على تقديم الأنشطة الخدمية، وهي أنشطة تكميلية لأنشطة الحفر الأساسية. تدير شركة الحفر العربية حاليًا منصة خدمات بحرية واحدة في الخليج العربي.
ووفقا للشركة، تضيف المنصة قيمة تتجاوز 170 مليون ريال إلى حجم أعمال الشركة.
وتوقعت الشركة أن تبدأ المنصة الجديدة عملياتها بعقد لمدة عامين بدءًا من منتصف العام الحالي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الشركة أتمت، أمس، شراء منصة خدمات بحرية جديدة ذاتية الرفع بقيمة تقريبية قدرها 260 مليون ريال تشمل تكلفة التعديلات والنقل.
وأضافت أن طريقة تمويل الصفقة من مصادر تمويل داخلية للشركة، مشيرة إلى أن مع هذه الإضافة، يصل إجمالي أسطول شركة الحفر العربية إلى 62، ويتألف من 49 منصة برية، 11 منصة بحرية، ومنصتي خدمات بحرية ذاتية الرفع.
وبحسب الشركة، ستلعب منصة الخدمات الجديدة دورًا محوريًا في دعم قدرة شركة الحفر العربية على تقديم الأنشطة الخدمية، وهي أنشطة تكميلية لأنشطة الحفر الأساسية. تدير شركة الحفر العربية حاليًا منصة خدمات بحرية واحدة في الخليج العربي.
ووفقا للشركة، تضيف المنصة قيمة تتجاوز 170 مليون ريال إلى حجم أعمال الشركة.
وتوقعت الشركة أن تبدأ المنصة الجديدة عملياتها بعقد لمدة عامين بدءًا من منتصف العام الحالي.