شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم ترامب قد ترفع أسعار "آيفون 16 برو" بنحو 270 دولاراً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المتوقع أن تشهد تكلفة إنتاج هاتف "آيفون 16 برو" قفزة ملحوظة، مع زيادتها من 580 دولارًا إلى نحو 850 دولارًا، نتيجة فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة على الواردات القادمة من الصين، حسبما كشفته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتشمل هذه الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكونات رئيسية تعتمد عليها شركة "آبل" في تصنيع أجهزتها المتطورة، مثل الشرائح الإلكترونية والشاشات المتقدمة والكاميرات عالية الجودة.

أسعار آيفون 16 برو مرشحة للارتفاع

تشير التقارير إلى أن الزيادة في تكلفة المكونات قد تنعكس مباشرة على المستهلكين من خلال رفع أسعار "آيفون 16 برو" عند طرحه في الأسواق خلال خريف 2025. وقد يجد المستهلكون في الولايات المتحدة والأسواق العالمية أنفسهم أمام أسعار أعلى من المعتاد، ما قد يؤثر على حجم المبيعات ويضع ضغطًا تنافسيًا على "آبل" مقارنة بشركات مثل "سامسونغ" و"شاومي".

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وتختلف أسعار "آيفون 16 برو" بشكل ملحوظ بين الأسواق العالمية، متأثرة بعوامل مثل الضرائب المحلية، الرسوم الجمركية، وتكاليف الشحن.

وعلى الصعيد العالمي، يُباع "آيفون 16 برو" في الولايات المتحدة بسعر يبدأ من 999 دولارًا أمريكيًا، وفي كندا بحوالي 1014 دولارًا أمريكيًا، وفي اليابان بسعر 1065 دولارًا أمريكيًا . تُظهر هذه الفروقات تأثير السياسات التجارية والاقتصادية على تسعير المنتجات التقنية في مختلف الأسواق.​

هل تتجه آبل إلى تغيير خارطة التصنيع؟

مع تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وبكين، تدرس "آبل" خطوات استراتيجية لتقليل الاعتماد على التصنيع في الصين. ومن أبرز البدائل المطروحة نقل خطوط الإنتاج إلى دول مثل الهند وفيتنام، حيث تسعى الشركة لتقليل التكاليف وتفادي تأثير الرسوم الجمركية الجديدة على سلسلة التوريد.

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تأثير رسوم ترمب على الهواتف الذكية

تعكس هذه الزيادة في تكلفة تصنيع "آيفون 16 برو" التأثيرات الواسعة التي يمكن أن تفرضها السياسات التجارية الأمريكية على سوق الهواتف الذكية. فمع ارتفاع الأسعار، قد يواجه المستهلكون تراجعًا في القدرة الشرائية، بينما تضطر الشركات المصنعة إلى إعادة هيكلة استراتيجيات التسعير وسلاسل التوريد.

مستقبل أسعار الهواتف الذكية

في ظل استمرار فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات التقنية، من المرجح أن تواجه شركات التكنولوجيا تحديات كبيرة للحفاظ على هوامش أرباحها دون التأثير على الطلب. وتبقى أسعار الهواتف الذكية، خاصة من الفئة الفاخرة مثل "آيفون 16 برو"، عرضة لتقلبات السوق وقرارات السياسة التجارية.