“تاسي” يتراجع 700 نقطة في مستهل التعاملات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

استهل مؤشر السوق تداولات جلسة اليوم (الأحد)، على تراجع بـ721 نقطة بنسبة 6.1% عند 11162 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.4 مليار ريال حتى الآن.

جاء هذا التراجع على خلفية الهبوط في أسواق النفط والأسواق العالمية نهاية الأسبوع؛ بعد رد الصين بفرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت الجلسة تراجعًا جماعيًّا للأسهم، تتقدمها أسهم أرامكو، ومصرف الراجحي، والأهلي السعودي بنحو 6%، كما يتم تداول أسهم أكواباور، وسابك، وإس تي سي، وبنك الرياض، ومصرف الإنماء، والأول، والتصنيع، وبترورابغ على تراجع ما بين 4% و8%.

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