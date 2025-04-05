شكرا لقرائتكم خبر عن 65.58 دولار لخام برنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط اليوم 65.58 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 61.99 دولار للبرميل ،حيث تراجعت أسعار النفط عند التسوية الجمعة مسجلة أسوأ أداء على أساس أسبوعى كنتيجة للرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن فرض رسوم شاملة على الواردات الأمريكية مع مختلف دول العالم؛ بهدف دعم قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، حيث بلغت الرسوم الجمركية على الصين ما نسبته 34 %، و 20 %على الواردات من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى رسوم بنسب متفاوتة على عدد من الدول ورسوم بحد أدنى 10% على الواردات الأمريكية من جميع الدول.

وعمل قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها "أوبك+"، بشأن رفع إنتاج النفط، على زيادة المعنويات المتشائمة، حيث تهدف المنظمة في الوقت الحالي إلى إعادة انتاج411 ألف برميل يوميًا إلى السوق في مايو المقبل، ارتفاعًا من 135 ألف برميل يوميًا كما كان مخططًا له في البداية.



