شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 5-4-2025 في الإمارات.. عيار 24 بـ373 درهم والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب فى الإمارات، اليوم السبت، تراجعًا ملحوظًا، ووصل سعر الذهب عيار 24 سعر 373 درهم مقارنة بـ376.75 درهم، وفقا لآخر التحديثات، يأتي ذلك في ظل متابعة السوق المحلية للعوامل الاقتصادية العالمية التي تؤثر على المعدن النفيس.

سعر الذهب في الإمارات

عيار 24 سجل 373.00 درهم

عيار 22 سجل 345.25 درهم

عيار 21 سجل 331.00 درهم

عيار 18 سجل 283.75 درهم

عيار 14 سجل 219.50 درهم

عيار 12 سجل 188.25 درهم

الاونصة 11601.50 درهم

الجنيه الذهب 2648.00 درهم

الأونصة بالدولار 3072.34 دولار

وقام المحللون بتخفيض توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام، وزادت المخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي، مع توقعات بارتفاع معدل التضخم.

وأعلن الرئيس الأمريكي ترامب فرض سلسلة من الرسوم الجمركية الأمريكية، شملت رسومًا موحدة.