شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مفاجئ فى سعر الذهب بمصر 45 جنيها وعيار 21 يتراجع دون 4400 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس 3 أبريل 2025، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في الأسواق، بمقدار 45 جنيهًا مقارنة بالأسعار السابقة.

ووفقًا لبيانات السوق، سجل سعر بيع الذهب عيار 24 نحو 5023 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 21 حوالي 4395 جنيهًا، مقابل 4604 جنيهات لعيار 22 و3767 جنيهًا لعيار 18. كما تراجع سعر عيار 14 إلى 2930 جنيهًا.

ويأتي هذا الانخفاض وسط تحركات الأسعار العالمية وتغيرات العرض والطلب في الأسواق المحلية لتهبط الأونصة إلي3077 دولاراً.

ويخصم التجار نسبة تتراوح بين 1% و2% من سعر البيع، وفقًا للسياسات المتبعة في سوق الذهب المصرى.