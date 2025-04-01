شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1-4-2025 في السعودية.. عيار 18 بـ281.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء ارتفاعا ملحوظا بالتزامن مع أيام عيد الفطر، حيث سجل عيار 24 سعر 375.25 مقارنة بـ371.25 سعر أمس، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 375.25 ريال

عيار 22 سجل 344.00 ريال

عيار 21 سجل 328.25 ريال

عيار 18 سجل 281.50 ريال

عيار 14 سجل 219.00 ريال

عيار 12 سجل 187.75 ريال

الاونصة11672.50 ريال

الجنيه الذهب2627.00 ريال

الأونصة بالدولار3116.96 دولار

ومع استمرار التقلبات في الأسواق المالية، يظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين، وسط توقعات بمزيد من التغييرات في العام المقبل، وفقًا للظروف الاقتصادية والسياسات النقدية العالمية."

و يسعى الرئيس الأمريكي ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. وتزيد سياساته التضخمية من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين، في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.