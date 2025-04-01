شكرا لقرائتكم خبر عن للشركات.. آليات وضوابط السياحة الصحراوية والمستندات المطلوبة لتنفيذ "البرامج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم وزارة السياحة والآثار مجموعة من الخدمات الرقمية؛ وفيما يلي استعراض لبعض آليات وضوابط السياحة الصحراوية، والتي يقتصر فيها التعامل فقط مع الشركات السياحية المرخص لها من الوزارة.

وتقوم الشركات بتقديم طلب لتنفيذ برنامج رحلة سياحة صحراوية (مبيت / يوم واحد) إلى الوزارة مرفق به المُستندات التالية:

البرنامج التفصيلي للرحلة وفقاً لخطوط السير المصدق عليها.

المُخطط الزمنى للتنفيذ وخط سير الرحلة بالتفصيل (الأيام والتواريخ - أماكن المُخيمات – الوثبات – الإحداثيات – المسافة بالكيلومتر).

خريطة موضح بها (خط سير الرحلة - أماكن المُخيمات- عدد الأيام).

بيان بأسماء السائحين والمصريين باللغة العربية والإنجليزية على أن يُرفق بالكشف:

أ‌- صور جوازات السائحين بالألوان.

ب‌- صور بطاقة الرقم القومى للمصريين.

بيان بأسماء المشتركين متضمنة (سائقين – مساعدين – فنيين – إداريين).

الأوراق القانونية للعربات المشتركة (تراخيص سارية – شهادة الصلاحية الفنية – عدد 2 صورة فوتوغرافية حديثة لها).

تقديم تعهد وإقرار بما يلي:

الالتزام بمواد القرار الجمهورى رقم (444) لسنة 2014، التعديل رقم (42) لسنة 2021، القرار الوزارى رقم (146) لسنة 2002 ومُلحقاته، قانون حماية البيئة رقم (4) لسنة 1994، أمر نائب الحاكم العسكرى رقم (5) لسنة 1984 وتعديلاته، تعليمات التأمين والحراسة لقوات حرس الحدود.

الالتزام بتنفيذ برنامج الرحلة وخط السير المُصدق عليه.

الالتزام بالضوابط والاشتراطات الأمنية التى تقرها الجهات الأمنية المختصة فى هذا الشأن.

يتم تقديم الطلبات قبل تنفيذ البرنامج السياحى بمدة لا تقل عن 21 يوم.

التزام الشركة بأن توضح في الطلب المقدم للوزارة ما إذا كان برنامج وخط سير الرحلة (اليوم الواحد / المبيت) داخل كوردونات المدن أو خارجها أو كلاهما معاً.

التزام الشركة بتوضيح ما إذا كان خط سير البرنامج داخل نطاق المحميات الطبيعية.

التزام الشركة المنفذه للرحلات الصحراوية والسفاري بضرورة تزويد المركبات بأجهزة التتبع الآلي موحدة لجميع شركات السياحة وتطبيق التشغيل سواء للمركبات السياحية أو المستأجرة من الأهالى والتابعة للجمعيات والتي حصلت على موافقة الوزارة وتوفير وسيلة اتصال عبر الأقمار الصناعية (تليفون ثريا).