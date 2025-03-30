شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار بـ50.62 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 31-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثبتت أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية اليوم الإثنين 31-3-2025، أمام الجنيه المصري-وفق تحديث البنك الأهلى- وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري، وذلك ضمن خدمة يقدمها ”الخليج 365” تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

‏‎وجاءت أسعار العملات الأجنبية كالتالي:

‏‎سعر الدولار اليوم

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم

54.22 جنيه للشراء.

54.66 جنيه للبيع.

‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

65.02 جنيه للشراء.



65.59 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم

163.04 جنيه للشراء.



164.17 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال السعودى اليوم

13.42 جنيه للشراء.



‏‎13.49 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.74 جنيه للشراء.



13.78 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال القطري اليوم

12.82 جنيه للشراء.



13.88 جنيه للبيع.

وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.