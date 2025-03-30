محافظ البنك المركزي السعودي يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع معالي محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” الأستاذ أيمن بن محمد السياري، التهنئة والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- والشعب الكريم، بمناسبة حلول عيد الفطر.

ونوّه السياري بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- من عنايةٍ خاصة بالحرمين الشريفين وقاصديهما من دول العالم باختلافها، بتقديم جميع الخدمات لتمكين ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم في المسجد الحرام والمسجد النبوي في شهر رمضان بكل يسر وسهولة.

ودعا معاليه المولى -عز وجل- أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها في ظل القيادة الرشيدة، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بالخير والمسرّات.

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