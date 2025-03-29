الاقتصاد

أسوأ أداء لـ"ستوكس 600".. الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

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واس - بروكسل 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية الجمعة، منخفضة بعد أن أثارت بيانات أمريكية حديثة مخاوف إزاء ارتفاع التضخم، لتنهي الأسهم أسبوعًا اتسم بابتعاد المستثمرين عن الأصول.
وأغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي متراجعًا بنسبة 0.7 بالمئة، وانخفض بـ 1.4 بالمئة على أساس أسبوعي، وهو أسوأ أداء له منذ 16 ديسمبر الماضي.
أسواق الأسهم الأوروبية (متداولة)

الأسهم الأوروبية

وقفزت أسهم قطاع العقارات، الذي يستفيد بشكل خاص من انخفاض أسعار الفائدة، بنسبة 1.5 بالمئة، وزادت أسهم قطاع المرافق 1.6 بالمئة، وعادة ما يجري تداولها كبديل للسندات.
الأسهم الأوروبية - مشاع إبداعي

وأظهر تقرير أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة شهد ارتفاعًا بمعدل شهري أسرع قليلًا بلغ 0.4 بالمئة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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