شكرا لقرائتكم خبر عن أسوأ أداء لـ"ستوكس 600".. الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم الأوروبية

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية الجمعة، منخفضة بعد أن أثارت بيانات أمريكية حديثة مخاوف إزاء ارتفاع التضخم، لتنهي الأسهم أسبوعًا اتسم بابتعاد المستثمرين عن الأصول.وأغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي متراجعًا بنسبة 0.7 بالمئة، وانخفض بـ 1.4 بالمئة على أساس أسبوعي، وهو أسوأ أداء له منذ 16 ديسمبر الماضي.وقفزت أسهم قطاع العقارات، الذي يستفيد بشكل خاص من انخفاض أسعار الفائدة، بنسبة 1.5 بالمئة، وزادت أسهم قطاع المرافق 1.6 بالمئة، وعادة ما يجري تداولها كبديل للسندات.وأظهر تقرير أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة شهد ارتفاعًا بمعدل شهري أسرع قليلًا بلغ 0.4 بالمئة.