شكرا لقرائتكم خبر عن موقف خام برنت.. تراجع أسعار العقود الآجلة للنفط في ختام التعاملات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط في ختام تعاملات يوم الثلاثاء، على خلفية أنباء اتفاق روسيا وأوكرانيا على وقف جزئي لإطلاق النار يشمل منطقة البحر الأسود.

ومع ذلك، كان الجانب السلبي هامشيًا بسبب مخاوف العرض في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من الدول التي تشتري النفط من فنزويلا.

ويقول ترامب إن فنزويلا ترسل "بشكل متعمد وخادع" إلى الولايات المتحدة المجرمين، وبينهم أفراد عنيفون وأعضاء عصابات مثل عصابة ترن دي أرجوا.

وقال ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي تروث: "فنزويلا معادية للغاية للولايات المتحدة وللحريات التي نتبناها".

تراجع الخام القياسي الأمريكي

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 11ر0 دولار إلى 69 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل، في حين تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة طفيفة إلى 30ر72 دولار للبرميل تسليم مايو.

وبعد 12 ساعة من المفاوضات في المملكة العربية السعودية أمس اتفقت روسيا وأوكرانيا على وقف إطلاق النار بحريا لتأمين الملاحة في البحر الأسود، وفقًا لبيانين للبيت الأبيض نشرا يوم الثلاثاء.



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وجاء في البيانين أن الجانبين اتفقا على ضمان سلامة الشحن المدني ووقف العنف ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية.وأجرى ممثلون من الولايات المتحدة محادثات منفصلة مع المفاوضين الروس والأوكرانيين في العاصمة السعودية الرياض خلال الأيام الثلاثة الماضية.وقالت أوكرانيا إنه لن يجري السماح بوجود السفن البحرية الروسية إلا في النصف الشرقي من البحر الأسود، وإذا ظهرت السفن الحربية الروسية في النصف الغربي، فإن أوكرانيا ستمارس حقها في الدفاع عن النفس.