شكرا لقرائتكم خبر عن بتداولات قيمتها 4.2 مليارات ريال.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا والان نبدء بالتفاصيل

نسب ارتفاع وانخفاض الشركات

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الاثنين، مرتفعًا 83.31 نقطة ليقفل عند مستوى 11778.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 174 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 134 شركة ارتفاعًا في قيمتها, وأغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.وكانت أسهم شركات مسار، ونسيج، وأنابيب الشرق، وصدق، والمتحدة الدولية القابضة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أنابيب، ومسك، ورعاية، ودار الأركان، والتعمير الأكثر انخفاضًا في التعاملات، تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30% و 4.68%.فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والباحة، ومسار، وأرامكو السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، ومسار، واس تي سي، والأهلي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 75.17 نقطة ليقفل عند مستوى 30610.63 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 36 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.5 مليون سهم.