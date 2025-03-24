الاقتصاد

أرامكو تكمل الاستحواذ على حصة 50% في شركة الهيدروجين الأزرق

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اليوم - الظهران 0 تبليغ

أرامكو تكمل الاستحواذ على حصة 50% في شركة الهيدروجين الأزرق

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الدمام - شريف احمد - أعلنت أرامكو ، وشركة إير برودكتس قدرة، اليوم، عن استحواذ أرامكو السعودية على حصة ملكية بنسبة 50% في شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية في مدينة الجبيل؛ بهدف تزويد مدينة الجبيل الصناعية بالهيدروجين.
ويشمل ذلك الهيدروجين منخفض الكربون على نطاق واسع.
وتستهدف شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية إنتاج الهيدروجين، بما في ذلك الهيدروجين منخفض الكربون من الغاز الطبيعي، الذي يُشار إليه أيضًا باسم "الهيدروجين الأزرق" من خلال استخلاص الكربون وتخزينه.
ومن المتوقع أن تبدأ العمليات التسويقية لإنتاج الهيدروجين الأزرق بالتنسيق مع أنشطة استخلاص وتخزين الكربون في أرامكو السعودية في الجبيل.
وقال النائب التنفيذي للرئيس للإستراتيجية والتطوير المؤسسي في أرامكو السعودية أشرف الغزاوي: "من المتوقع أن يُسهم استثمار أرامكو السعودية في شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية في تطوير شبكة الهيدروجين في المنطقة الشرقية بالمملكة".
وأضاف: "ستساعدنا هذه الشبكة, بالإضافة إلى مركز استخلاص الكربون وتخزينه في الجبيل من الاستفادة من الفرص الناشئة محليًا وعالميًا لخفض انبعاثات الكربون ودفع عجلة النمو وتنويع محفظتنا من الطاقة".
من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة شركة إير برودكتس قدرة أحمد حبابو, أن هذا المشروع المشترك يُعد مثالًا على الخطوات التي تتخذها أرامكو السعودية وشركة إير برودكتس قدرة للإسهام في تطوير شبكة هيدروجين قوية في المنطقة الشرقية بالمملكة، وخدمة القطاعات الحيوية، مثل التكرير والكيميائيات والبتروكيميائيات.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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