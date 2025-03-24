شكرا لقرائتكم خبر عن سعر ربع الجنيه الذهب فى مصر يصل هذا المستوى مع استقرار عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر ربع الجنيه الذهب اليوم فى مصر الأحد 23 مارس 2025 فى التعاملات المسائية، تسجيل حالة من الاستقرار الملحوظ عند مستويات 8560 جنيهًا مع استقرار لعيار 21 وهو الأكثر مبيعًا فى البلاد.

سعر الذهب اليوم:

- عيار 24: 4891 جنيهًا.

- عيار 21: 4280 جنيهًا.

- عيار 18: 3669 جنيهًا.

- عيار 14: 2853 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34240 جنيهًا.

شعبة الذهب

جميع العملات الذهب في مصر سجلت ارتفاع ملحوظ نتيجة تحرك أسعار الذهب محلياً وعالمياً منذ بداية العام الجاري 2025، حيث سجلت أسعار الذهب في مصر زيادة كبيرة بلغت حوالي 560 جنيهاً للجرام لعيار 21، لترتفع من 3720 جنيهاً إلى 4280 جنيهاً للجرام، بنسبة زيادة تصل إلى 15.02% منذ بداية العام.

وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 15.2% منذ بداية العام، حيث حافظت الأونصة على قمتها فوق مستوى 3000 دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5.9% منذ بداية شهر مارس وحتى الآن. وتشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب العالمية قد تواصل ارتفاعها لتصل إلى 3200 دولار للأونصة خلال الستة أشهر القادمة.

تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية العالمية، بالإضافة إلى تخفيف السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى وزيادة مشترياتها من الذهب، تعد من أبرز الأسباب وراء هذا الارتفاع الكبير في أسعار المعدن الأصفر.