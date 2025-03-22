شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم فى مصر خلال مستهل التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري، اليوم السبت، حالة من الاستقرار النسبي بالتزامن مع توقف التداول في البورصة العالمية، وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

أسعار الذهب اليوم في مصر

- عيار 24: 4891 جنيهًا.

- عيار 21: 4280 جنيهًا.

- عيار 18: 3669 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34240 جنيهًا.

ارتفاع الذهب في مصر خلال أسبوع

الارتفاع الذي شهده الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي كان بقيادة الارتفاع القياسي في سعر الذهب العالمي، في الوقت الذي تستقر فيه حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك ما بين الصعود والهبوط بشكل تدريجي معتدل، ليكون تأثيره محايد على تسعير الذهب الذي يعتمد بشكل أساسي حالياً على سعر أونصة الذهب العالمي.

المعروض المتزايد من الذهب في مقابل الطلب الضعيف على الشراء بسبب ارتفاع سعر الذهب يجعل عامل العرض والطلب غير مؤثر أيضاً على تسعير الذهب بشكل كبير، ليبقى العامل الأساسي وراء حركة الذهب حالياً هو تغيرات سعر أونصة الذهب العالمي.

من جهة أخرى، تراجع سعر الذهب يوم أمس بسبب عمليات البيع لجني الأرباح بعد تسجيله مستوى تاريخي عند 4305 جنيه للجرام، ليهدف الى التصحيح السلبي المؤقت وتجميع الزخم الكافي لاختراق المستوى 4300 جنيه للجرام بشكل ناجح.