شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الاثنين 24 مارس 2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق سعر الدولار الأمريكي اليوم الأثنين 24 مارس 2025 أسعاره على استقرار ملحوظ في آخر تعاملات بنكية مسجلة أمام الجنيه المصرى. وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 50.58 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار فى بنك مصر 50.59 جنيه للشراء و50.69 للبيع، وفى البنك التجارى الدولى CIB سجل 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى بالبنوك المصرية كالاتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر.

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

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