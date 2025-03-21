شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم البريطانية.. مؤشر بورصة لندن يغلق على تراجع بـ 0.63 % والان نبدء بالتفاصيل

عجز الميزانية البريطانية

توقعات المحللين

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتس 100" اليوم على تراجع بنسبة بلغت 0.63 %.وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - خسائر تعادل 55.20 نقطة، ليصل عند مستوى 8646.79 نقطة.من جهة أخرى كانت كشفت أرقام مكتب الإحصاء الصادرة اليوم الجمعة، عن تجاوز عجز الميزانية البريطانية خلال الشهر الماضي التقديرات مع ارتفاع الإنفاق.وصعد اقتراض القطاع العام خلال فبراي الماضي إلى 10.7 مليارات جنيه إسترليني (13.84 مليار دولار).وذلك مقابل 10.6 مليارات جنيه إسترليني (13.71 مليار دولار) خلال الشهر نفسه من العام الماضي.في حين كان المحللون يتوقعون تراجع الاقتراض إلى 7 مليارات جنيه (9.05 مليارات دولار).