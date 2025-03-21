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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم البريطانية.. مؤشر بورصة لندن يغلق على تراجع بـ 0.63 % والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتس 100" اليوم على تراجع بنسبة بلغت 0.63 %.
وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - خسائر تعادل 55.20 نقطة، ليصل عند مستوى 8646.79 نقطة.
وصعد اقتراض القطاع العام خلال فبراي الماضي إلى 10.7 مليارات جنيه إسترليني (13.84 مليار دولار).
في حين كان المحللون يتوقعون تراجع الاقتراض إلى 7 مليارات جنيه (9.05 مليارات دولار).
وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - خسائر تعادل 55.20 نقطة، ليصل عند مستوى 8646.79 نقطة.
عجز الميزانية البريطانيةمن جهة أخرى كانت كشفت أرقام مكتب الإحصاء الصادرة اليوم الجمعة، عن تجاوز عجز الميزانية البريطانية خلال الشهر الماضي التقديرات مع ارتفاع الإنفاق.
وصعد اقتراض القطاع العام خلال فبراي الماضي إلى 10.7 مليارات جنيه إسترليني (13.84 مليار دولار).
توقعات المحللينوذلك مقابل 10.6 مليارات جنيه إسترليني (13.71 مليار دولار) خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
في حين كان المحللون يتوقعون تراجع الاقتراض إلى 7 مليارات جنيه (9.05 مليارات دولار).