الاقتصاد

7ر1 مليون برميل.. نمو مخزون النفط في أمريكا بأكثر من التوقعات

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د ب أ- واشنطن  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات.
وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 14 مارس الحالي بواقع 7ر1 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بمقدار 2ر1 مليون برميل ، بعد ارتفاعه بواقع 4ر1 مليون برميل في الأسبوع السابق.

تراجع مخزون المشتقات البترولية

ومع الارتفاع الكبير، أصبح المخزون الأمريكي 437 مليون برميل ليظل أقل بنسبة 5% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.
كما ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين تراجع بواقع 500 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، ليزيد بنسبة 2% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.
وتراجع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 8ر2 مليون برميل ليظل أقل بنسبة 5% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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