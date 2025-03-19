مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11709.43 نقاط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 82.97 نقطة، ليقفل عند مستوى 11709.43 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 201 مليون سهم سجلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 174 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المتحدة الدولية القابضة، والباحة، وورسن، وأسمنت القصيم، والكابلات السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ميدغلف للتأمين، وأسيج، ودراية، وبوان، ومرافق الأكثر انخفاضًا في التعاملات وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.49% و 10% .

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، والباحة، وباتك، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وإنتاج، والأهلي، وإس تي سي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 35.29 نقطة ليقفل عند مستوى 30683.64 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.

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