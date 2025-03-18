الاقتصاد

أسواق الأسهم العالمية.. ارتفاع البورصة في لندن وموسكو

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واس - لندن/ موسكو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العالمية.. ارتفاع البورصة في لندن وموسكو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.31 بالمئة.
وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 27.21 نقطة، ليصل عند مستوى 8707.50 نقاط.
بورصة موسكو - مشاع إبداعي
مؤشرا بورصة موسكو - مشاع إبداعي

بورصة موسكو

أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 8.95 نقاط، ما نسبته 0.28 في المئة، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى 3254.14 نقطة.
وصعد مؤشر RTS بنسبة 3.73 في المئة، ما يعادل 45.18 نقطة، مقارنة بإغلاق التداول السابق، لينهي تداولاته عند مستوى 1257.79 نقطة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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