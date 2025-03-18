شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العالمية.. ارتفاع البورصة في لندن وموسكو والان نبدء بالتفاصيل

بورصة موسكو

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.31 بالمئة.وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 27.21 نقطة، ليصل عند مستوى 8707.50 نقاط.أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 8.95 نقاط، ما نسبته 0.28 في المئة، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى 3254.14 نقطة.وصعد مؤشر RTS بنسبة 3.73 في المئة، ما يعادل 45.18 نقطة، مقارنة بإغلاق التداول السابق، لينهي تداولاته عند مستوى 1257.79 نقطة.