شكرا لقرائتكم خبر عن «سلامة»: تعيين مستشار مالي لعملية الاندماج مع «عناية السعودية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عينت شركة سلامة للتأمين التعاوني، شركة استدامة الأعمال المالية كمستشار مالي لعملية الاندماج المقترحة مع شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 25 فبراير الماضي، توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، لدراسة جدوى اندماج الشركتين.

ونوهت الشركة بإعلان أي تطورات مستقبلية في حال توفرها.

