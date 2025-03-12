شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 12-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 12-3-2025.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والتوفيق للتأجير التمويلي-إيه.تي.ليس، وجي بي كوربوريشن، والمصرية للمنتجعات السياحية، وبي اي جي للتجارة والاستثمار، والعامة للصوامع والتخزين، والقاهرة للزيوت والصابون.

البورصة تربح 8 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.288 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 3.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 97.5 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.65%، والعرب على 6.67%، واستحوذت المؤسسات على 26.39% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.6%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 242.4 مليون جنيه، 179.6 ألف جنيه، 83 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 102.4 مليون جنيه، 217.8 مليون جنيه، 5.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 31049 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 38804 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 13658 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 8737 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 12115 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 3342 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.60% ليغلق عند مستوى 13071 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1951 نقطة.

وصعدت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 68 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 6.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.92%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 173.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.28%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 80.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.26%.

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.385 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.32%.

- جي بي كوربوريشن بسعر إغلاق 18.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.82%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة بلتون القابضة-4 بسعر إغلاق 0.061 جنيه بنسبة تراجع بلغت 18.67%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 22.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.72%.

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 16.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.40%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 0.785 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.56%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 3.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.51%.