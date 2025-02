شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستفيد شركات التأمين من تطوير منتجات تأمينية مستدامة وخضراء ؟ والان مع تفاصيل الخبر

بدأت العديد من الدول في التحول نحو اقتصادات منخفضة الكربون، مما استدعى من شركات التأمين تطوير منتجات تدعم هذا الهدف طويل الأمد. ويُعد استكشاف وتبني المنتجات المستدامة أو "الخضراء" أحد أكبر التحديات التي تواجهها هذه الشركات.

وبحسب ماجاء فى نشرة الاتحاد المصرى للتأمين تُعرف المنتجات الخضراء، أو ما يُطلق عليها "التأمينات الخضراء"، بأنها عامل محفز لتسريع عملية التحول نحو الاستدامة، خاصة إذا تبنتها شركات التأمين في الوقت المناسب. ومن الجدير بالذكر أن عددًا محدودًا من هذه المنتجات قد بدأ بالفعل في الظهور عبر شركات تأمين مختلفة حول العالم.

دمج الاستدامة في منتجات التأمين لتصبح منتجات تأمينية مستدامة/خضراء



أولا : التأمينات الفردية Personal Lines

1. إعادة بناء الممتلكات بشكل مستدام Rebuild properties sustainably

بشكل عام، بعد الخسارة المغطاة، يدفع هذا النوع من التغطية مقابل استخدام: مواد صديقة للبيئة أو أكثر كفاءة في استخدام الطاقة عند إجراء الإصلاحات

معدات أو أجهزة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

وعلاوة علي ذلك يتم تقديم خصومات في بعض الأحيان على أقساط التأمين في حالة اذا كان حامل الوثيقة بالفعل من أصحاب المنتجات الصديقة للبيئة.

يحمي هذا النوع من التغطية مالك المنزل الذي يستخدم نظام طاقة بديلة في حالة انقطاع التيار الكهربائي. قد يوفر تعويضًا عن:

خسارة الدخل الناتج عن بيع الطاقة الفائضة لشركة الطاقة المحلية

التكاليف الإضافية لشراء الكهرباء البديلة

3. مزايا مالية لحاملي الوثائق الذين يقومون باجراءات تخفف من خسائر الممتلكات Property Loss Mitigation Device Discount

تُقدم شركات التأمين خصومات على أقساط التأمين لأصحاب المنازل الذين يقومون بتركيب أجهزة أو اعتماد تقنيات بناء تساعد في تقليل الأضرار الناجمة عن الكوارث، خاصة في المناطق المعرضة لها. ومن الأمثلة على هذه الإجراءات

4. مزايا مالية لحاملي الوثائق حسب القيادة/ الأميال المنخفضة Pay As You Drive/Low Mileage Discount

تقدم منتجات التأمين على السيارات التي تعتمد نظام "الدفع حسب القيادة" حوافز كبيرة لتشجيع القيادة لمسافات أقل، مما يساهم في تقليل التلوث والانبعاثات الضارة التي تعزز ظاهرة الاحتباس الحراري. و تعتمد هذه البرامج على تحديد أسعار التأمين الشخصي للسيارات وفقًا لجودة القيادة وعدد الكيلومترات المقطوعة، مما يوفر للعملاء خيارات تأمين مرنة وصديقة للبيئة.

ثانياً : التأمينات التجارية Commercial Lines

منتجات التأمين التجاري المستدامة أو الخضراء : هي عبارة عن منتجات تأمينية مخصصة للممتلكات التجارية التي تتبع معايير الاستدامة. و تهدف هذه المنتجات إلى تمكين الشركات التي تعتمد على مواد بناء وطاقات بديلة في مبانيها ومحيطها من الحصول على تأمين يشجعها على تعزيز ممارساتها الصديقة للبيئة.

و من أمثلة تلك المنتجات:



التأمين على مشاريع الطاقة المتجددة Insurance for Renewable Energy Projects

توفر هذه المنتجات تغطية للشركات العاملة في صناعة الطاقة المتجددة (مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الهيدروليكية...) لمساعدتها في إدارة المخاطر والدفاع ضد الدعاوى القضائية وحماية الأصول.

التأمين على ممتلكات ومعدات الطاقة المتجددة وفقدان الاستخدام Insurance for Renewable Energy Property, Equipment & Loss of Use

ويشمل هذا النوع من التأمين حماية الأصول والمعدات المستخدمة في مشاريع الطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية و توربينات الرياح، بالإضافة إلى تغطية الخسائر الناتجة عن تعطلها أو عدم القدرة على استخدامها بسبب أضرار مغطاة بوثيقة التأمين.

التأمين على المباني الخضراء Insurance for Green Building

تقدم شركات التأمين المساعدة للعملاء لبناء المباني بطريقة مستدامة من خلال تقييم التصميمات والمواصفات الجديدة واقتراح طرق لضمان إقامة بناء عالي الجودة ومنع الخسائر الاستثنائية.

تأمين توفير الطاقة Energy Savings Insurance

هذا النوع من التأمين يهدف إلى ضمان تحقيق الوفورات أو التوفير في الطاقة التي يتم التعهد بها في مشاريع كفاءة الطاقة (مثل تركيب أنظمة عزل أو إضاءة موفرة للطاقة) أو مشاريع الطاقة المتجددة.



وثائق تشجع على الحفاظ على المنتجات الغذائية من التلف Perishable Food Reduction Products

تشجع تلك الوثائق التأمين على الحفاظ على المنتجات الغذائية من التلف . وتُعد جزءًا من الجهود العالمية لتقليل الهدر الغذائي وتعزيز الاستدامة. هذه الوثائق مصممة خصيصًا لدعم الشركات والأفراد في إدارة المخاطر المرتبطة بالأغذية سريعة التلف، مثل الفواكه، الخضروات، اللحوم، والألبان، والتي قد تتعرض للتلف بسبب عوامل مختلفة مثل سوء التخزين، التأخير في النقل، أو الكوارث الطبيعية.

التأمين ضد مخاطر الطقس العالمية Global Weather Insurance

يستخدم هذا المنتج لسد الفجوات التي خلفتها التغطية التأمينية التقليدية ضمن وثائق الأضرار العامة للممتلكات. و يتم تغطية المؤمن لهم ضد الظروف الجوية غير المتوقعة وتغير المناخ.



الفوائد المباشرة لتقديم المنتجات الخضراء من منظور شركات التأمين

التوسع في أعمال وسوق جديدة:

سيساعد التحول إلى المنتجات الخضراء والمستدامة من قبل شركات التأمين في توسيع عروض منتجاتها بالإضافة إلى جذب مجموعة مختلفة من العملاء الذين يتجهون نحو الاستدامة.

ستحصد شركات التأمين التي تبدأ العمل في مثل هذه المنتجات المتميزة في وقت مبكر فوائد الريادة والتميز في مثل هذا السوق المتخصص.

نمو حصة السوق:يتجه العالم بشكل عام إلى "الأخضر" مما سيمكّن شركات التأمين من التوسّع في سوق عمل جديد و اختراق مجالات عمل جديدة. مما سيساعد في زيادة حصة شركات التأمين في السوق فعلى سبيل المثال: سيؤدي إدخال المركبات الكهربائية من قبل صناعة السيارات إلى الحاجة إلى تأمين مثل هذه السيارات والتي ستكون مختلفة عن التأمين التقليدي على السيارات وبالتالي سترتفع حصة شركات التأمين التي تكتتب في المنتجات المستدامة / الخضراء في السوق.