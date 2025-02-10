شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع إلى 4075 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الإثنين، 4657.25 جنيه للبيع، و4628.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الإثنين، 4269 جنيها للبيع، و4242.75 جنيه للشراء. عيار 21 ارتفع سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الإثنين، إلى: 4075 جنيها للبيع، و4050 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الإثنين، 3492.75 جنيه للبيع، و3471.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الإثنين، 2716.75 جنيه للبيع، و2700 جنيه للشراء. أسعار الذهب وارتفع سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الإثنين، إلى: 2328.5 جنيه للبيع، و2314.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الإثنين، 32600 جنيه للبيع، و32400 جنيه للشراء.