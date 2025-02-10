شكرا لقرائتكم خبر عن 102 مليون ريال أرباح «لجام للرياضة» في الربع الرابع من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

أخبار متعلقة عمومية «العقارية» توافق على انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الخبير للدخل المتنوع

وشملت الأسباب: ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات البيع والتسويق بنسبة 48% بسبب زيادة الاستثمار في استقطاب الكفاءات والكوادر المؤهلة، ومشاريع التحول الرقمي، ومبادرات التطوير المؤسسي ودعم الحملات التسويقية المصاحبة لافتتاح عدد قياسي من المراكز الجديدة وتعزيز برامج المشاركة المجتمعية.

وتضمنت الأسباب: تسجيل ربح أقل من المرابحة قصيرة الأجل، إضافة إلى الخسائر المتكبدة والمتعلقة بالكيانات والاستثمارات الجديدة المرتبطة بالمجموعة

ويعود الانخفاض في صافي ربح الربع الرابع 2024م بنسبة 45% مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى: تسجيل دخل آخر غير متكرر خلال الربع السابق بقيمة 92 مليون ريال من بيع 3 قطع أراضي في مدينة الرياض، إذ أن بعد استبعاد اثر الدخل غير المتكرر، يكون صافي الربح للربع الرابع قد ارتفع بنسبة 7% مقارنة بالربع السابق.

وبلغ صافي ربح الشركة 456 مليون ريال لسنة 2024م، محققة نمو بنسبة 28%، مقارنة بسنة 2023م.

وجاء ذلك بالرغم من تغير مزيج الاشتراكات والعلامات التجارية مما أدى الى تحقيق معدل نمو في الإيرادات اقل من المعدل التاريخي، حيث ساهم طرح باقات اشتراك تمتد لأربعة وتسعة أشهر، إلى جانب الحملات التسويقية ما قبل الافتتاح للمراكز الجديدة في تعزيز مبيعات الاشتراكات ذات المدد الطويلة. إذ تحقق الاشتراكات طويلة الأجل عائداً شهرياً أقل مقارنة بالاشتراكات ذات المدد القصيرة.

وبالتوازي مع ذلك، أدى التوسع في مراكز "إكسبرس"، التي تقدم باقات اشتراك مخفضة، إلى توسيع قاعدة العملاء والمساهمة في نمو قاعدة الأعضاء، وإن أدى بدوره إلى انخفاض طفيف في معدل الإيرادات لكل مركز كما كان متوقعاً.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع في التكلفة الإجمالية للإيرادات بنسبة 19% مقارنة بسنة 2023م بسبب ارتفاع المراكز العاملة بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الرواتب والصيانة والاهلاك ، وكذلك ارتفاع اعداد المراكز العاملة على مدى 24 ساعة.

وشملت الأسباب: ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات البيع والتسويق بنسبة 31% بسبب زيادة الاستثمار في استقطاب الكفاءات والكوادر المؤهلة، ومشاريع التحول الرقمي، ومبادرات التطوير المؤسسي ودعم الحملات التسويقية المصاحبة لإطلاق العدد القياسي من المراكز الجديدة وتعزيز برامج المشاركة المجتمعية.

وتضمنت الأسباب تسجيل 7.6 مليون ريال خسائر متكبدة متعلقة بالكيانات والاستثمارات المرتبطة بالمجموعة، وارتفاع تكاليف التمويل بسبب بارتفاع القروض.

وشملت سنة 2024م: تسجيل دخل آخر غير متكرر بقيمة 92 مليون ريال من بيع 3 أرضي في مدينة الرياض، ودخل غير متكرر بقيمة 18 مليون ريال ناشئ عن مفاوضات إيجارية ناجحة لصالح مركزين في رأس الخيمة، بالإمارات العربية المتحدة. توزيع أرباح نقدية قرر مجلس إدارة شركة لجام للرياضة، أمس، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من عام 2024م.

وقالت الشركة إن إجمالي المبلغ الموزع 61,682,422.02 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 52,273,239 سهم.

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 1.18 ريال للسهم، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 11.8%.

وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-08-21 الموافق 2025-02-20، وتاريخ التوزيع 1446-09-05 الموافق 2025-03-05. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة لجام للرياضة في الربع الرابع من 2024 بنسبة 20.9% إلى 102 مليون ريال، مقابل 129 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، جاء ذلك بسبب تأثير التغير الذي شهده مزيج باقات الاشتراكات والعلامات التجارية على الإيرادات.وتضمنت الأسباب: ارتفاع في التكلفة الإجمالية للإيرادات بنسبة 13% مقارنة بالربع المماثل من السنة السابقة نتيجة إضافة مراكز جديدة، إذ أن الزيادة في المراكز العاملة لوقت اللياقة بلغ 32 مركزاً خلال الـ12 شهراً السابقة.وشملت الأسباب: ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات البيع والتسويق بنسبة 48% بسبب زيادة الاستثمار في استقطاب الكفاءات والكوادر المؤهلة، ومشاريع التحول الرقمي، ومبادرات التطوير المؤسسي ودعم الحملات التسويقية المصاحبة لافتتاح عدد قياسي من المراكز الجديدة وتعزيز برامج المشاركة المجتمعية.وتضمنت الأسباب: تسجيل ربح أقل من المرابحة قصيرة الأجل، إضافة إلى الخسائر المتكبدة والمتعلقة بالكيانات والاستثمارات الجديدة المرتبطة بالمجموعةويعود الانخفاض في صافي ربح الربع الرابع 2024م بنسبة 45% مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى: تسجيل دخل آخر غير متكرر خلال الربع السابق بقيمة 92 مليون ريال من بيع 3 قطع أراضي في مدينة الرياض، إذ أن بعد استبعاد اثر الدخل غير المتكرر، يكون صافي الربح للربع الرابع قد ارتفع بنسبة 7% مقارنة بالربع السابق.وبلغ صافي ربح الشركة 456 مليون ريال لسنة 2024م، محققة نمو بنسبة 28%، مقارنة بسنة 2023م.وجاء ذلك بالرغم من تغير مزيج الاشتراكات والعلامات التجارية مما أدى الى تحقيق معدل نمو في الإيرادات اقل من المعدل التاريخي، حيث ساهم طرح باقات اشتراك تمتد لأربعة وتسعة أشهر، إلى جانب الحملات التسويقية ما قبل الافتتاح للمراكز الجديدة في تعزيز مبيعات الاشتراكات ذات المدد الطويلة. إذ تحقق الاشتراكات طويلة الأجل عائداً شهرياً أقل مقارنة بالاشتراكات ذات المدد القصيرة.وبالتوازي مع ذلك، أدى التوسع في مراكز "إكسبرس"، التي تقدم باقات اشتراك مخفضة، إلى توسيع قاعدة العملاء والمساهمة في نمو قاعدة الأعضاء، وإن أدى بدوره إلى انخفاض طفيف في معدل الإيرادات لكل مركز كما كان متوقعاً.وتضمنت الأسباب: ارتفاع في التكلفة الإجمالية للإيرادات بنسبة 19% مقارنة بسنة 2023م بسبب ارتفاع المراكز العاملة بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الرواتب والصيانة والاهلاك ، وكذلك ارتفاع اعداد المراكز العاملة على مدى 24 ساعة.وشملت الأسباب: ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات البيع والتسويق بنسبة 31% بسبب زيادة الاستثمار في استقطاب الكفاءات والكوادر المؤهلة، ومشاريع التحول الرقمي، ومبادرات التطوير المؤسسي ودعم الحملات التسويقية المصاحبة لإطلاق العدد القياسي من المراكز الجديدة وتعزيز برامج المشاركة المجتمعية.وتضمنت الأسباب تسجيل 7.6 مليون ريال خسائر متكبدة متعلقة بالكيانات والاستثمارات المرتبطة بالمجموعة، وارتفاع تكاليف التمويل بسبب بارتفاع القروض.وشملت سنة 2024م: تسجيل دخل آخر غير متكرر بقيمة 92 مليون ريال من بيع 3 أرضي في مدينة الرياض، ودخل غير متكرر بقيمة 18 مليون ريال ناشئ عن مفاوضات إيجارية ناجحة لصالح مركزين في رأس الخيمة، بالإمارات العربية المتحدة.قرر مجلس إدارة شركة لجام للرياضة، أمس، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من عام 2024م.وقالت الشركة إن إجمالي المبلغ الموزع 61,682,422.02 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 52,273,239 سهم.وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 1.18 ريال للسهم، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 11.8%.وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-08-21 الموافق 2025-02-20، وتاريخ التوزيع 1446-09-05 الموافق 2025-03-05.