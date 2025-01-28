شكرا لقرائتكم خبر عن «مصاعد أطلس» تفتتح فرعا جديدا في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - افتتحت شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات، أمس، فرعا جديدا في حي القيروان طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز في مدينة الرياض.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تبلغ مساحة الفرع 130 متر مربع، ويحتوي الفرع على جميع منتجات الشركة.
وتستهدف الشركة من افتتاح هذا الفرع أن يكوم منفذ بيع لمنتجات الشركة والتوسع في الحصة السوقية في المنطقة ويقع الفرع بالقرب من مشروع المكعب.
وبحسب الشركة يأتي هذا تماشياً مع الرؤية المستقبلية للشركة ووفقاً للخطة التوسعية داخل مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتحقيق النمو الذي تنشده في عملياتها التشغيلية، وتقديم المزيد من خدماتها المميزة لنطاق واسع بالمملكة العربية السعودية. ولتحقيق العوائد التي تستهدفها الشركة ضمن خطتها.
وأضافت أن الأثر المالي للفرع سيظهر اعتبارا من النصف الأول من عام 2025م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تبلغ مساحة الفرع 130 متر مربع، ويحتوي الفرع على جميع منتجات الشركة.
وتستهدف الشركة من افتتاح هذا الفرع أن يكوم منفذ بيع لمنتجات الشركة والتوسع في الحصة السوقية في المنطقة ويقع الفرع بالقرب من مشروع المكعب.
وبحسب الشركة يأتي هذا تماشياً مع الرؤية المستقبلية للشركة ووفقاً للخطة التوسعية داخل مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتحقيق النمو الذي تنشده في عملياتها التشغيلية، وتقديم المزيد من خدماتها المميزة لنطاق واسع بالمملكة العربية السعودية. ولتحقيق العوائد التي تستهدفها الشركة ضمن خطتها.
وأضافت أن الأثر المالي للفرع سيظهر اعتبارا من النصف الأول من عام 2025م.