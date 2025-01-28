شكرا لقرائتكم خبر عن «سمو»: صندوق عقاري بملياري ريال لتطوير مشاريع في الرياض والدمام والخبر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة سمو العقارية، أمس، اتفاقية تأسيس صندوق استثمار عقاري لتطوير مشروع عقاري نوعي على أراض مطوّرة يستحوذ عليها الصندوق في مدينة الرياض مساحتها (414,324) متر مربع ثم بناء ما يزيد عن (800) وحدة سكنية عليها.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يستحوذ الصندوق على أراض مملوكة لشركة سمو العقارية في مدينتي الدمام والخبر، فيما يتجاوز حجم المشروع 2 مليار ريال، وقد تم تعيين شركة سمو العقارية كمطوّر للمشروع مقابل أتعاب إدارة تطوير بنسبة 10% من تكاليف التطوير.
ونوهت الشركة بتوقيع اتفاقية بين شركة سمو العقارية وشركة الجزيرة كابيتال وشركة سمو للاستثمار الدولي لتأسيس صندوق استثمار عقاري للاستحواذ على أراض في مدينة الرياض مساحتها (414,324) متر مربع ثم بناء ما يزيد عن (800) وحدة سكنية عليها بالإضافة إلى الاستحواذ على الأراضي المملوكة لشركة سمو العقارية، بمساحة “48,175” متر مربع الواقعة في مدينة الدمام، والأرض الواقعة في مدينة الخبر بمساحة “8,850” متر مربع، إذ يتجاوز حجم المشروع 2 مليار ريال.
ووقعت الاتفاقية أمس، فيما عينت شركة سمو العقارية كمطور للمشروع مقابل الحصول على أتعاب إدارة تطوير بنسبة 10% من تكاليف التطوير، على أن يقوم الصندوق بسداد قيمة أراضي سمو العقارية البالغة 90,673,303 ريال بشكل عيني بنسبة 78% عن طريق إصدار وحدات عينية في الصندوق لصالح شركة سمو العقارية بعدد 7,045,315.6 وحدة استثمارية، بمبلغ وقدره 70,453,156.4 ريال، بقيمة اسمية للوحدة الواحدة 10 ريالات، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية لتأسيس الصندوق، وبشكل نقدي بنسبة 22% بمبلغ “20,220,146.6” ريال يسددها الصندوق بموجب شيك مصدق باسم شركة سمو العقارية يسلم عند الإفراغ.
وستكون نسبة شركة سمو العقارية 26,2% من حقوق الملكية في الصندوق تمثل أتعاب إدارة التطوير مضاف لها السداد العيني لأراضي سمو العقارية المذكور أعلاه.
وتبلع مدة العقد 4 سنوات، ومن المتوقع أن يكون للمشروع تأثير إيجابي على نتائج الشركة اعتباراً من تأسيس الصندوق.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يستحوذ الصندوق على أراض مملوكة لشركة سمو العقارية في مدينتي الدمام والخبر، فيما يتجاوز حجم المشروع 2 مليار ريال، وقد تم تعيين شركة سمو العقارية كمطوّر للمشروع مقابل أتعاب إدارة تطوير بنسبة 10% من تكاليف التطوير.
ونوهت الشركة بتوقيع اتفاقية بين شركة سمو العقارية وشركة الجزيرة كابيتال وشركة سمو للاستثمار الدولي لتأسيس صندوق استثمار عقاري للاستحواذ على أراض في مدينة الرياض مساحتها (414,324) متر مربع ثم بناء ما يزيد عن (800) وحدة سكنية عليها بالإضافة إلى الاستحواذ على الأراضي المملوكة لشركة سمو العقارية، بمساحة “48,175” متر مربع الواقعة في مدينة الدمام، والأرض الواقعة في مدينة الخبر بمساحة “8,850” متر مربع، إذ يتجاوز حجم المشروع 2 مليار ريال.
ووقعت الاتفاقية أمس، فيما عينت شركة سمو العقارية كمطور للمشروع مقابل الحصول على أتعاب إدارة تطوير بنسبة 10% من تكاليف التطوير، على أن يقوم الصندوق بسداد قيمة أراضي سمو العقارية البالغة 90,673,303 ريال بشكل عيني بنسبة 78% عن طريق إصدار وحدات عينية في الصندوق لصالح شركة سمو العقارية بعدد 7,045,315.6 وحدة استثمارية، بمبلغ وقدره 70,453,156.4 ريال، بقيمة اسمية للوحدة الواحدة 10 ريالات، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية لتأسيس الصندوق، وبشكل نقدي بنسبة 22% بمبلغ “20,220,146.6” ريال يسددها الصندوق بموجب شيك مصدق باسم شركة سمو العقارية يسلم عند الإفراغ.
وستكون نسبة شركة سمو العقارية 26,2% من حقوق الملكية في الصندوق تمثل أتعاب إدارة التطوير مضاف لها السداد العيني لأراضي سمو العقارية المذكور أعلاه.
وتبلع مدة العقد 4 سنوات، ومن المتوقع أن يكون للمشروع تأثير إيجابي على نتائج الشركة اعتباراً من تأسيس الصندوق.