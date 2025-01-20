شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 20-1-2025.. يواصل التراجع ويسجل 50.25 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 20-1-2025 تراجع أمام الجنيه المصرى، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.28 جنيه للشراء و50.42 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم الأحد بالبنك الأهلى المصرى 50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.27 جنيه للشراء و50.37 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.27 جنيه 50.37 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك فى بداية تعاملات اليوم بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.