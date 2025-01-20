الاقتصاد

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الاثنين 20-1-2025.. يتراجع منتصف التعاملات

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سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الاثنين 20-1-2025.. يتراجع منتصف التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الإثنين، 20 يناير 2025 02:15 م

استمر سعر الجنيه الاسترليني فى التراجع بالبنوك المصرية منتصف تعاملات اليوم الإثنين 20-1-2025، مسجلا فى البنك المركزى  61.16 جنيه للشراء، و61.36 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر  61.13 جنيه للشراء، 61.55 جنيه للبيع.

ويقدم  ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.


وسجل سعر الجنيه الاسترليني  فى البنوك كالتالى:
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى


61.16 جنيه للشراء.

61.36  جنيه  للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى البنك الأهلى المصرى

61.12 جنيه  للشراء.

61.55 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى بنك مصر

61.13 جنيه  للشراء.

61.55 جنيه  للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

61.10 جنيه  للشراء.

61.55  جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

61.10  جنيه للشراء.

61.50  جنيه  للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري

61.13 جنيه  للشراء.
61.55 جنيه  للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي 

61.19 جنيه  للشراء.

61.61 جنيه للبيع.


 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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