الاقتصاد

مصرف الراجحي يجمع 1.5 مليار دولار من إصدار صكوك رأس مال إضافي

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الراجحي يجمع 1.5 مليار دولار من إصدار صكوك رأس مال إضافي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مصرف الراجحي انتهاء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقومة بالدولار، بموجب برنامجه الدولي للصكوك.
وقال المصرف في بيان على تداول : إن قيمة الطرح تقدر بـ1.5 مليار دولار، فيما بلغ العدد الإجمالي للصكوك 7500.
وأضاف أن القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار، فيما يبلغ عائد الصك 5.260% في السنة.
وأفاد بأن مدة استحقاق الصكوك (صكوك دائمة)، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات.
وأشار إلى أنه يجوز استرداد الصك في حالات معينة حسب ما هو مفصل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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