شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الراجحي يجمع 1.5 مليار دولار من إصدار صكوك رأس مال إضافي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مصرف الراجحي انتهاء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقومة بالدولار، بموجب برنامجه الدولي للصكوك.
وقال المصرف في بيان على تداول السعودية: إن قيمة الطرح تقدر بـ1.5 مليار دولار، فيما بلغ العدد الإجمالي للصكوك 7500.
وأضاف أن القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار، فيما يبلغ عائد الصك 5.260% في السنة.
وأفاد بأن مدة استحقاق الصكوك (صكوك دائمة)، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات.
وأشار إلى أنه يجوز استرداد الصك في حالات معينة حسب ما هو مفصل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.
وقال المصرف في بيان على تداول السعودية: إن قيمة الطرح تقدر بـ1.5 مليار دولار، فيما بلغ العدد الإجمالي للصكوك 7500.
وأضاف أن القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار، فيما يبلغ عائد الصك 5.260% في السنة.
وأفاد بأن مدة استحقاق الصكوك (صكوك دائمة)، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات.
وأشار إلى أنه يجوز استرداد الصك في حالات معينة حسب ما هو مفصل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.