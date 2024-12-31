شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء.. عيار 21 ينخفض إلى 3720 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم الثلاثاء، في مصر، 4251.5 جنيه للبيع، و4228.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22، اليوم الثلاثاء، في مصر، 3897.25 جنيه للبيع، و3876.25 جنيه للشراء. عيار 21 وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الثلاثاء، في مصر، 3720 جنيها للبيع، و3700 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الثلاثاء، في مصر، 3188.5 جنيه للبيع، و3171.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14، اليوم الثلاثاء، في مصر، 2480 جنيها للبيع، و2466.75 جنيه للشراء. أسعار الذهب وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12، اليوم الثلاثاء، في مصر، 2125.75 جنيه للبيع، و2114.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، 29760 جنيها للبيع، و29600 جنيه للشراء.