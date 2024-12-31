شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صعوده القياسي.. الكاكاو السلعة الرئيسية الأكثر ربحاً في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المتوقع أن يختتم الكاكاو والقهوة عام 2024 كأكبر رابح بين السلع الأساسية للعام الثاني على التوالي بسبب عجز في الإمدادات العالمية في حين سينهي الفحم المستخدم في صناعة الصلب عام 2024 باعتباره الأسوأ أداء، متضررا من تباطؤ النمو في الصين، وفق ما ذكر موقع فوود بيزنس نيوز. توقعات أسعار الكاكاو في 2025 وبالنظر إلى المستقبل، فمن المرجح أن تهيمن التوترات التجارية العالمية على مشهد السلع الأساسية في عام 2025 مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وتهديده بفرض تعريفات جمركية باهظة، بحسب المحللين.

وأضاف المحللون أن قوة الدولار وجاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين من المرجح أن تدعم أسعار المعادن النفيسة، في حين أن الإمدادات الوفيرة قد تضغط على النفط للعام الثالث. معاناة عشاق الشوكولاتة وفي خبر سيئ لعشاق الشوكولاتة، تضاعف سعر الكاكاو ثلاث مرات تقريبا خلال عام 2024، متجاوزا المكاسب التي حققتها السلع الأخرى.

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وبلغ سعره أعلى مستوى قياسي له عند 12931 دولارا للطن في نيويورك في وقت سابق من هذا الشهر وسط توقعات بانخفاض العرض للموسم الرابع على التوالي في غرب أفريقيا بعد الطقس الجاف. ماذا يقول المحللون؟ قال أولي هانسن رئيس استراتيجية السلع الأساسية في "ساكسو بنك" في كوبنهاجن: "كان قطاع السلع الخفيفة بقيادة الكاكاو والقهوة الفائز الرئيسي وسط سوء الأحوال الجوية في مناطق زراعة رئيسية مما يسلط الضوء على المخاطر التي تتعرض لها الأسعار عندما يتم إنتاج مثل هذه المنتجات والحصول عليها من مناطق جغرافية صغيرة نسبيا".

وعانى كبار منتجي الكاكاو في ساحل العاج وغانا من خسائر في المحاصيل بسبب سوء الأحوال الجوية وأمراض المحصول والتهريب وتقليص المزارع لصالح التعدين غير القانوني للذهب.

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كما أثر الجفاف على إمدادات القهوة فقد ارتفعت أسعار قهوة أرابيكا إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 40 عامًا وسط مخاوف من أن الجفاف الشديد في وقت سابق من هذا العام قد أضر بالمحصول القادم في البرازيل أكبر منتج للقهوة. أداء السلع الرئيسية الأخرى واجه النفط الخام والمعادن الأساسية رياحاً عكسية في عام 2024 حيث عانت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مشتري للسلع الأساسية بشكل رئيسي بسبب أزمة العقارات.استعادت أسعار خام الحديد في الصين بعض الخسائر في الأشهر الأخيرة لكنها لا تزال تتجه نحو انخفاض بنسبة 15% في عام 2024.

وقال محللون إن الأسعار قد تنخفض مرة أخرى العام المقبل مع نمو المعروض من خام الحديد وانخفاض الطلب الصيني على الصلب على الرغم من إجراءات التحفيز التي اتخذتها بكين.

وقال وارن باترسون رئيس أبحاث السلع الأساسية في آي إن جي "الذهب هو الخيار الأفضل بالنسبة لنا في عام 2025"، مضيفا أن المشتريات القوية للذهب من جانب البنوك المركزية ستدعم الطلب.