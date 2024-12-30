شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج البورصة المصرية بعد إغلاق تداولات اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

نتائج البورصة المصرية

مؤشرات أسهم البورصة المصرية

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي

وهبط مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 1.86%، محققًا 29957.97 نقطة.

خسائر البورصة المصرية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تراجع.وهبط رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 26 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 2.139 تريليون جنيه.وجاء وسط تعاملات كلية بلغت نحو 100.9 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق السندات/ صفقات نقل ملكية.فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.1 مليارات جنيه. وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة إيجي إكس 30 بنسبة 0.91 % ليصل إلى مستوى 29325.2 نقطة.وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 1.94% ليصل إلى مستوى 7972.35 نقطة.وشملت الانخفاضات مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا، الذي تراجع بنحو 1.68% ليصل إلى مستوى10993.7 نقطة.كانت رصدت ”الخليج 365” سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، 4257.25 جنيه للبيع، و4234.25 جنيه للشراء.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22، 3902.5 جنيه للبيع، و3881.5 جنيه للشراء، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21، 3725 جنيها للبيع، و3705 جنيهات للشراء.أما سعر جرام الذهب عيار 18، بلغ اليوم الإثنين، في مصر، 3192.75 جنيه للبيع، و3175.75 جنيه للشراء، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14، 2483.25 جنيه للبيع، و2470 جنيها للشراء.كذلك بلغ سعر جرام الذهب عيار 12، اليوم الإثنين، في مصر، 2128.5 جنيه للبيع، و2117.25 جنيه للشراء، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر، 29800 جنيه للبيع، و29640 جنيها للشراء.كانت خسرت البورصة المصرية نحو 43.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، ووصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 2.187 تريليون جنيه، بنسبة تراجع بلغت 1.9%.كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 2.49%، ليصل إلى 8201.12 نقطة.وامتدت التراجعات إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي فقد نحو 2.29% من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 11269.09 نقطة.وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 301.8 مليار جنيه.فيما بلغت كمية التداول نحو 6.228 مليار ورقة مُنَفّذَة على 411 ألف عملية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي.