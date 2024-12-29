الاقتصاد

فى البحرين سعر الذهب اليوم الأحد 29-12-2024.. عيار 24 بـ 31.675 دينار

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الأحد، 29 ديسمبر 2024 08:00 ص

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 29-12-2024 في البحرين، حيث سجل عيار  24 مبلغ 31.675 دينار خلال تداولات اليوم ، وعيار 21 مبلغ27.725 دينار.

سعر الذهب في البحرين 

عيار 24  سجل 31.675 دينار
عيار 22   سجل 29.025 دينار
عيار 21  سجل  27.725 دينار
عيار 18  سجل  23.750 دينار
عيار 14  سجل  18.475 دينار
عيار 12  سجل  15.825 دينار
الاونصة   سجلت 985.125 دينار
الجنيه الذهب 221.700 دينار
الأونصة بالدولار 2620.00 دولار

كما أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل في انخفاض أسعار الذهب بتعاملات اليوم؛ حيث بدا شراء السندات فرصة استثمارية أفضل مقارنة باقتناء الذهب.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.

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