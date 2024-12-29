شكرا لقرائتكم خبر عن فى البحرين سعر الذهب اليوم الأحد 29-12-2024.. عيار 24 بـ 31.675 دينار والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 29-12-2024 في البحرين، حيث سجل عيار 24 مبلغ 31.675 دينار خلال تداولات اليوم ، وعيار 21 مبلغ27.725 دينار.

سعر الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 31.675 دينار

عيار 22 سجل 29.025 دينار

عيار 21 سجل 27.725 دينار

عيار 18 سجل 23.750 دينار

عيار 14 سجل 18.475 دينار

عيار 12 سجل 15.825 دينار

الاونصة سجلت 985.125 دينار

الجنيه الذهب 221.700 دينار

الأونصة بالدولار 2620.00 دولار

كما أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل في انخفاض أسعار الذهب بتعاملات اليوم؛ حيث بدا شراء السندات فرصة استثمارية أفضل مقارنة باقتناء الذهب.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.