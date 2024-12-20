انخفاض أسعار النفط مدفوعًا بمخاوف بشأن الطلب وقوة الدولار.. وخام برنت يسجل 72.47 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خاصة في الصين -أكبر مستورد للخام- مما يقرب الخامين القياسيين العالميين من إنهاء الأسبوع على تراجع بنحو ثلاثة بالمئة.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتًا، أو 0.56 بالمئة، لتصل إلى 72.47 دولارًا للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 39 سنتًا، أو 0.56 بالمئة، لتصل إلى 68.99 دولارًا للبرميل.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط