الاقتصاد

توزيع أرباح على مساهمي «أنابيب الشرق» عن النصف الأول من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2024م-2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول ، إن إجمالي المبلغ الموزع 47.250 مليون ريال.
وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 31.5 مليون سهم.
وأفادت بأن حصة السهم من التوزيع 1.5 ريال لكل سهم.
وذكرت أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.
ونوهت بأن تاريخ الأحقية 2025-01-01، فيما سيكون تاريخ التوزيع 2025-01-30.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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