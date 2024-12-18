شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مساهمي «أنابيب الشرق» عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 31.5 مليون سهم.

وأفادت بأن حصة السهم من التوزيع 1.5 ريال لكل سهم.

وذكرت أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.

ونوهت بأن تاريخ الأحقية 2025-01-01، فيما سيكون تاريخ التوزيع 2025-01-30. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2024م-2025م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية ، إن إجمالي المبلغ الموزع 47.250 مليون ريال.وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 31.5 مليون سهم.وأفادت بأن حصة السهم من التوزيع 1.5 ريال لكل سهم.وذكرت أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.ونوهت بأن تاريخ الأحقية 2025-01-01، فيما سيكون تاريخ التوزيع 2025-01-30.