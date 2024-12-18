شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أحمد السلطان رئيسا تنفيذيا لـ«السيف غاليري» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار، تعيين أحمد بن صالح السلطان في منصب الرئيس التنفيذي اعتبارًا من تاريخ 17 ديسمبر 2024.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يتمتع السلطان بخبرة واسعة في مجال التجزئة.
وشغل السلطان، العديد من المناصب القيادية من أبرزها نائب الرئيس التنفيذي في شركة نسك التجارية منذ عام 2012 حتى عام 2018.
واستكمل مشواره المهني الناجح بتقلده منصب الرئيس التنفيذي لشركة ثوب الأصيل منذ عام 2018 حتى عام 2024، محققًا خلالها العديد من الإنجازات.
ويشغل السلطان عضوية مجلس إدارة شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار منذ عام 2022، مما يعكس الثقة الكبيرة التي حازها من الجهات القيادية في هذا القطاع الحيوي.
والسلطان حاصل على درجة الماجستير في إدارة الاعمال من جامعة برونيل في المملكة المتحدة عام 2010.
وأعلنت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار قبول استقالة محمد بن سليمان السيف، (عضو مجلس إدارة تنفيذي)، من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، وتعيينه عضو مجلس إدارة منتدب، وذلك اعتبارًا من تاريخ 17 ديسمبر 2024.
يأتي هذا القرار في إطار رؤية مجلس الإدارة لتعزيز الحوكمة ودعم التوجهات الاستراتيجية للشركة، إذ تم تكليفه بمهام إشرافية وقيادية تشمل متابعة تنفيذ استراتيجية الشركة والعمل على تحقيق أهدافها المستقبلية بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية الجديدة.
وأفادت بأن أسباب الاستقالة: التركيز على أعمال مجلس الإدارة واللجان، ومتابعة تنفيذ استراتيجية الشركة مع الإدارة التنفيذية الجديدة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يتمتع السلطان بخبرة واسعة في مجال التجزئة.
وشغل السلطان، العديد من المناصب القيادية من أبرزها نائب الرئيس التنفيذي في شركة نسك التجارية منذ عام 2012 حتى عام 2018.
واستكمل مشواره المهني الناجح بتقلده منصب الرئيس التنفيذي لشركة ثوب الأصيل منذ عام 2018 حتى عام 2024، محققًا خلالها العديد من الإنجازات.
ويشغل السلطان عضوية مجلس إدارة شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار منذ عام 2022، مما يعكس الثقة الكبيرة التي حازها من الجهات القيادية في هذا القطاع الحيوي.
والسلطان حاصل على درجة الماجستير في إدارة الاعمال من جامعة برونيل في المملكة المتحدة عام 2010.
وأعلنت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار قبول استقالة محمد بن سليمان السيف، (عضو مجلس إدارة تنفيذي)، من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، وتعيينه عضو مجلس إدارة منتدب، وذلك اعتبارًا من تاريخ 17 ديسمبر 2024.
يأتي هذا القرار في إطار رؤية مجلس الإدارة لتعزيز الحوكمة ودعم التوجهات الاستراتيجية للشركة، إذ تم تكليفه بمهام إشرافية وقيادية تشمل متابعة تنفيذ استراتيجية الشركة والعمل على تحقيق أهدافها المستقبلية بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية الجديدة.
وأفادت بأن أسباب الاستقالة: التركيز على أعمال مجلس الإدارة واللجان، ومتابعة تنفيذ استراتيجية الشركة مع الإدارة التنفيذية الجديدة.