شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سبيكة جرام واحد اليوم الأربعاء 11-12-2024 بدون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب - إسلام سعيد الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 06:00 م

ننشر أسعار السبائك الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 11-12-2024، عقب قفزة ملحوظة فى سعر الذهب الآن بالصاغة. وفي السياق التالي نرصد أسعار السبائك الذهب في مصر الآن بدون مصنعية خلال تعاملات مساء الأربعاء الأربعاء 11-12-2024 . سعر السبيكة الذهب وزن جرام واحد 4400 جنيها بدون مصنعية. سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 11000 جنيها. سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 22000 جنيها. سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 44000 جنيها. أسعار السبائك ذات الأوزان الأكبر

أسعار السبائك ذات الأوزان الأكبر سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 88000 جنيهاً. سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 136800جنيهًا. سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 220000 جنيهًا.

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