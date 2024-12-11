شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 10 قطاعات بالبورصة خلال جلسة الأربعاء على رأسها المنسوجات بنسبة 2.9% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.9%، وصعد قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.7%، 1.2%، على التوالى، وزاد قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1%، وقفزت قطاعات خدمات النقل والشحن، والعقارات، والخدمات التعليمية، والبنوك بنسبة 0.4%، ونما قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.2%.

فيما تراجعت 5 قطاعات بالبورصة على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.9%، وهبط قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.8%، وانخفض قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.1%، ونزل قطاعا مواد البناء، والموارد الأساسية بنسبة 0.01%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقى 6 مليارات جنيه عند مستوى 2.260 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 99.6 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 88.71% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.92%، والعرب على 6.37%، واستحوذت المؤسسات على 21.24% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.75%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 137 مليون جنيه، 192.3 ألف جنيه، 31.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 28.5 مليون جنيه، 79.8 مليون جنيه، 60.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 30739 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 38008 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 13510 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 8520 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 11677 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3172 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 8248 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 1834 نقطة.