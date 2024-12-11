شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 11-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 11-12-2024.

إيقاف تداول 7 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وبريميم هيلثكير جروب.

البورصة تربح 6 مليارات جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه عند مستوى 2.260 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 99.6 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 88.71% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.92%، والعرب على 6.37%، واستحوذت المؤسسات على 21.24% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.75%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 137 مليون جنيه، 192.3 ألف جنيه، 31.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 28.5 مليون جنيه، 79.8 مليون جنيه، 60.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 30739 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 38008 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 13510 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 8520 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 11677 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3172 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 8248 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 1834 نقطة.

وصعدت أسهم 96 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 78 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بسعر إغلاق 3.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 63.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 57.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.93%.

- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 120.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.14%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.67%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 270.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.78%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 4.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.32%.

- جدوى للتنمية الصناعية بسعر إغلاق 4.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.43%.

- جي بي كوربوريشن بسعر إغلاق 14.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.40%.

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 8.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.36%.